De unge fritidsjobbere i Y-camp har allerede tilbudt havepleje til private i noget tid. Nu har de indgået et samarbejde med Schacht Hus og Have, der skal binde arbejdet op på læring. Her ses Anna Larsen fra Y-camp i færd med at arbejde i en privat have. Foto: Henrik Lykke

Unge skal udvikles igennem havearbejde

Når de unge fritidsjobbere fra Y-camp fremover tager rundt og ordner folks haver, bliver det både for at tjene penge, men også for at lære noget og blive klogere på den danske flora og fauna.

Y-camp, der arbejder for at skabe fritidsjob til unge, har allerede tilbudt havepleje til private i noget tid, men nu har den socialøkonomisk virksomhed, som noget nyt, indgået et samarbejde med Schacht Hus og Have. Sammen har de lanceret »Havepatruljen«, der skal tilbyde havepleje.