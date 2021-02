Unge skabte uro på tankstation og nægtede at bær munbind. Foto: Colourbox.

Unge skabte uro på tankstation og nægtede at bære mundbind

Kalundborg - 01. februar 2021 kl. 16:46

KAlundborg: Natten til lørdag kl. 04:40 måtte personalet på en tankstation ved Esbern Snaresvej i Kalundborg, se sig nødsaget til at trykke på alarmknappen, idet fem personer, der ikke bar mundbind under ophold i tankstationens butik, skabte meget utryghed for personalet. De fem personer nægtede at iføre sig mundbind eller forlade stedet.

Politiet kørte til tankstationen, hvor politiet fik kontakt til to mænd på 18 og 19 år fra Kalundborg samt en 20-årig mand fra Valby. De var stadig opfarende, højtråbende og nægtede trods politiets kraftige opfordringer herom at forlade stedet.

Derfor endte det med, at de alle tre blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen samt for overtrædelse af corona-reglerne om at bære mundbind under ophold i en butik. De to sidste mænd havde forladt stedet, men opholdt sig i nærheden, hvorfra de råbte hånende ord mod politiet under opholdet på tankstationens område.

Politiet forsøger nu ud fra tankstationens videoovervågning af få identificeret de to sidste mænd med henblik på at kunne sigte dem for eventuelle lovovertrædelser i anledning af deres adfærd både på tankstationen og efterfølgende under politiets arbejde på stedet.