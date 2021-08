Se billedserie 20-årige Katrine sammen med sønnen Mateo og deres lille nye veninde, den fem-årige Viola, er blandt gæsterne, som Mødrehjælpen i Kalundborgi år har inviteret på en gratis, lille miniferie på Ugerløse Ferie og Campingcenter.Foto: Thomas Olsen

Unge mødre får et afbræk fra hverdagen

Kalundborg - 06. august 2021

For andet år i træk har Mødrehjælpen i Kalundborg sendt en gruppe af unge mødre og deres familier på en gratis sommerferie, hvor der bliver sørget for alt hvad de har behov for.

Fem-årige Viola hopper begejstret op og ned på hoppepuden. Den forgangne uge har hun stortset konstant været i rutefart mellem den store hoppepude og svømmepølen i indhegningen lige bag ved. For en fem-årig bliver det ikke meget bedre.

Viola stopper op et kort øjeblik, for at tage en bid af den bolle hun holder i hånden i et fast greb mens hun hopper. Hun river et lille stykke af den og giver den halvanden år gamle Mateo, som ivrigt forsøger at følge med den større pige.

Viola og Mateo er ikke søskende, men den lille dreng følger hende tæt, og Viola er blevet veninder med Mateos mor Katrine mens de har boet på Ugerløse Ferie og Campingcenter forklarer den fem-årige.

- Jeg har kysset hende på kinden, betror den lille pige hemmelighedsfuldt journalisten.

Både Katrine og Violas mor Rosi er blandt de lokale unge mødre som Mødrehjælpen i Kalundborg i år har valgt at invitere på en miniferie i Ugerløse.

- Vi prøvede at arrangererden slags ferier første gang sidste år, og det var en stor succes, så i år har vi udvidet så vi kunne invitere i alt 16 familier på ferie, forklarer Inge Berg Hansen, der er formand for Mødrehjælpen.

I løbet af 14 dage får de 16 familier hver især en miniferie på tre eller fire dage ad gangen på feriecenteret, og der er sørget for alt.

Således var køleskabet proppet med alt der var brug for til at lave morgenmad og frokost da familierne ankom til Ugerløse, og hver aften leverer Kvickly i Kalundborg et varmt og færdiglavet aftensmåltid til døren til hver familie.

- Tanken er at forældrene ikke skal bekymre sig om andet end at tage sig af deres børn. Mange af dem har i forvejen en presset hverdag, hvor det er svært at nå det hele og samtidig være der for børnene. Det vil vi gerne give dem et afbræk fra, siger Inge Berg Hansen.

Familierne som har fået tilbuddet er primært fundet med hjælp fra Kalundborg Kommunes sundhedsplejersker samt fra foreningen Home Start, der hjælper trængte familier.

Målgruppen er unge mødre med små børn, der er mellem nul og fem år gamle.

- Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har et godt samarbejde med Kalundborg Kommune, der både hjælper os med at finde familierne og støtter os økonomisk. Samtidig er der 12 frivillige fra Mødrehjælpen, der har lagt et stort arbejde i at realisere ugen, siger Inge Berg Hansen.

Hun fortæller at Mødrehjælpen bruger 60.000 kroner på at sende de 16 familier på miniferie.