Unge leverede cirkusshow med søm, flikflak og hulahop

Der må have været travlt i løbet af ugen på Kalundborg Ungdomsskole, for da en uge med cirkus fredag kulminerede med en større cirkusforestilling, havde de unge både lært at sidde på søm uden at pibe, gå på line uden at falde og vride sig med fire hullahopringe dansende om maven på en gang.