Se billedserie Godt 50 unge har i denne uge været forsamlet på Landbrugsskolen Sjælland i Høng til Farmer Camp. I løbet af ugen har de unge fået en lille smagsprøve på livet som landmænd. Torsdag var de i værkstedet for at bygge plantekasser og insekthoteller. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Unge leger landmænd i sommerferien

Kalundborg - 02. juli 2021 kl. 12:50 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Mens andre unge tager på fodboldskole eller sommerlejr i sommerferien, så har en gruppe af unge valgt at bruge en uge af deres sommerferie på Landbrugsskolen Sjælland i Høng på en noget anderledes ferieaktivitet.

Skolen har i den forgangne uge været vært for Farmer Camp, og i løbet af ugen har de unge både kørt traktor, besøgt et kvægbrug og et svinebrug, arbejdet i værkstedet og meget mere, der alt sammen giver dem en lille smagsprøve på, hvad livet som landmand kan byde på.

- Farmer Camp er rettet mod unge mellem 12 og 16 år. De kommer her af mange forskellige årsager. Nogle er kommet på grund af dyrene, andre fordi de godt kan lide store maskiner. Farmer Camp er klart mest populært blandt drengene, vi har dog også en håndfuld piger med i år, fortæller Mathias Jürgensen, der er en af tovholderne og planlæggerne bag årets Farmer Camp.

Den første Farmer Camp blev holdt i Høng i 2018, og siden da er arrangementet kun blevet større år for år.

- Sidste år var en undtagelse, da vi var nødt til at aflyse på grund af coronaepidemien, men i år er vi stærkt tilbage. Vi har mere end 50 deltagere i år. Det er vores største Farmer Camp hidtil, siger Mathias Jürgensen.

Formålet med Farmer Camp er at give deltagerne en sjov og anderledes oplevelse, men Mathias Jürgensen lægger ikke skjul på, at man har erfaring for, at flere af de tidligere deltagere efterfølgende søger ind på landbrugsskolen.

Flere af deltagerne fortæller da også, at de godt kunne tænke sig at blive landmænd i fremtiden. Det gælder blandt andet de to 14-årige venner Frederik og Emil, der for første gang er på Farmer Camp.

- Det var især traktorerne og de andre maskiner, som trak. Det var meget spændende at besøge en maskinstation. Men det har i det hele taget været en rigtig god uge, fortæller drengene.

For eleverne på landbrugsskolen kan Farmer Camp også være en spændende oplevelse, fortæller Nicklas, der netop er blevet færdig­uddannet fra skolen, og som meldte sig frivilligt som en af hjælperne på løbet.

- Det har været sjovt og anderledes, når det pludseligt var os, som skulle til at lære fra os, fortæller han.

- En af de første aktiviteter, som vi lavede, var et løb, hvor de skulle svare på spørgsmål. Jeg stod selv for en post om svinebrug, og jeg var virkeligt imponeret over, hvor meget de vidste, og hvor engagerede de er. Nogle af dem er ikke ældre end 12 år, men de vidste nærmest mere, end jeg gør, griner han.