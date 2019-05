Elombe Brice Parfait og Laura Rosendahl Munk-Hansen, der begge er ved at afslutte deres uddannelse til tv-tilrettelæggere på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er i øjeblikket ved at lave optagelser fra Kalundborg, der skal munde ud i en dokumentar. Foto: Anna Egeris Karstoft

Unge laver dokumentar om Kalundborg

- Vi vil gerne åbne provinsen op for folk, der ikke kender til den og vise, at der er noget lykke at finde, fortæller Laura Rosendahl Munk-Hansen på 25 år, der sammen med 28-årige Elombe Brice Parfait i øjeblikket laver optagelser til deres afgangsprojekt på uddannelsen til tv-tilrettelægger.

To bachelorstuderende fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er i øjeblikket i færd med at lave optagelser fra Kalundborg, der på langt sigt skal munde ud i en dokumentar om Kalundborg og de ildsjæle, der bor i byen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her