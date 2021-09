Unge i dyst mod tyren

En lang række unge var mødt op for at prøve kræfter med tyren. Men selv modige, unge hjerter var intet match mod et mekanisk bæst: De blev kylet af én efter én.

- Vi oplever mange unge have stor fornøjelse af at komme i klubben. At have et forholdsvis frit sted at komme med deres venner og lave forskellige aktiviteter, men stadig under ordnede og trygge forhold. Det vil vi gerne give nogle flere unge muligheden for at opleve, derfor inviterer vi nu 6. klasserne med indenfor, siger lederen af UngKalundborg, Kasper Greve Sørensen.