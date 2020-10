Unge fritidsjobbere åbner egen butik

- De unge har malet butikken, hentet varer og inventar fra nær og fjern og tænkt tanker om indretning ud fra de muligheder der er tilstede, idet Y-camp ingen pulje- eller fondsmidler har til butikken. De unge er gået hele vejen fra at lære at lave en samarbejdsaftale til at kigge og vælge varer, lave indretning og mangler nu »kun« at lave en møde- og arbejdsplan inden opstart. En mega sej proces og stor anerkendelse fra os voksne til de unge for at nå hertil, hvor de på mandag kan åbne døren til deres egen butik - Thumbs up!, siger Henrik Lykke, Y-camps formand og stifter.