Ungdomsskolen får ny leder

Med ansættelsen af Kasper Greve Sørensen som leder af Ungdomsskolen i Kalundborg Kommune har kommunen sikret sig et rigtigt skolemenneske i ledelsesstolen. Han kommer fra en stilling som leder af et privat sprogcenter i Greve og Solrød og har inden da bestredet en række ledende stillinger, hvor fællesnævnerne er undervisning, udvikling og unge.

- Vi ser fem til at byde Kasper velkommen i stillingen som leder af Ungdomsskolen i Kalundborg Kommune. Han har mange års erfaring som leder på en række skoler, og kender området rigtigt godt. Han er den rette til, sammen med ledelsesteamet og medarbejderne, at fortsætte den gode udvikling som ungdomsskolerne og klubberne er inde i, siger direktør i Kalundborg Kommune Michel van der Linden, og tilføjer, at Kasper Greve Sørensen tilmed har erfaring med sprogskolefunktion, som skal være i samme hus fremover.