Kalundborg Ungdomsskole er ledelsesmæssigt presset. Den konstituerede leder er sygemeldt, og den fungerende på vej på pension. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ungdomsskolen er presset på ledelsen

Kalundborg - 16. marts 2018 kl. 18:26 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anders Lindstrøm stopppede egentlig som leder af Kalundborg Ungdomsskole ved udgangen af januar 2017. Alligevel er han i dag, trods en officiel status af ledelseskonsulent, stadig daglig leder af skolen.

- Da jeg stoppede sagde jeg ja til at fortsætte, fordi der ikke var truffet en beslutning om fremtiden for Ungdomsskolen. Sidenhen opstod der sygdom i ledelsen (hos den konstituerede leder Erling Calundan, red.) hvorfor jeg i dag fungerer som daglig leder, forklarer han.

Det er ikke, fordi Ungdomsskolen ikke har ønsket at ansætte en ny leder. Det har kommunen bare afvist med henvisning til spørgsmålet om sammenlægningen med Musisk Skole, fortæller Ungdomsskolens bestyrelsesformand Jesper Hjelm Kristensen.

- Da Anders stoppede, fik vi at vide af Hanne Dollerup (daværende direktør i Kalundborg Kommune med ansvar for blandt andet børne- og ungeområdet, red.), at kommunen ikke ønskede at ansætte en ny leder, før det med sammenlægningen var afklaret, fortæller han.

Ledelsessituationen fylder meget i både bestyrelsens og skolens medarbejderudvalgs (MED-udvalg) officielle udtalelser til notat og anbefalinger om sammenlægning af de to skoler. Notat og anbefalinger er udarbejdet af en styregruppe, der udløb af det kommissorium, som Kultur- og Fritidsudvalget nedsatte sidste efterår til at »forberede et grundlag for en politisk beslutning« om sammenlægningen, som det hedder i kommissoriumsteksten.

I udtalelsen fra MED-udvalget står der blandt andet, at udvalget ønsker, at der »snarest bliver truffet en beslutning om fremtiden for Kalundborg Ungdomsskole«, som har »befundet sig i et ledelsesmæssigt tomrum i halvandet år. (...) Dette finder MED-udvalget ikke er holdbart i længden og ønsker, at ledelsen bliver styrket igen.«

I bestyrelsens udtalelse hedder det, at »Ungdomsskolen er ledelsesmæssigt sendt til tælling.«

- Vi har ikke været i stand til at udvikle skolen, fordi vi har stået i et vakuum rent ledelsesmæssigt, uddyber Jesper Hjelm Kristensen.

Situation bliver ikke lettere af, at Anders Lindstrøm går på pension med udgangen af juli. »Der er brug for handling«, som bestyrelsen skriver.

- Der er gået for lang tid. Irritationen begynder at melde sig hos medarbejderne, der måske er nervøse for fremtiden, siger Anders Lindstrøm.