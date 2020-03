Lasse Holten Preisler nåede halvandet år i spidsen for Kalundborg Ungdomsskole, inden en ledig stilling i Roskilde, hvor han bor, lokkede ham væk. Foto: Peter Andersen

Ungdomsskoleleder har skiftet Kalundborg ud med Rosklide

En gammel aftale gjorde, at Lasse Holten Preisler for nylig stoppede som leder af Kalundborg Ungdomsskole.

- Da jeg flyttede til Roskilde, lavede jeg den aftale med mig selv, at hvis jobbet som ungdomsskoleleder her i byen nogensinde blev ledigt, så ville jeg søge det, siger han.

- De her stillinger er typisk nogle, folk sidder på i mange år, så det var nu, hvis jeg skulle gøre det, siger han om jobskiftet.

- Det var kortere tid end planlagt. Jeg ville gerne have blevet i Kalundborg længere tid. Jeg synes, vi havde gang i mange spændende ting, som det havde været sjovt at følge til dørs og se, hvad der ville være kommet ud af, siger han.

Under Lasse Holten Preisler er Kalundborg Ungdomsskole rykket tættere på resten af undervisningssystemet i kommunen, hvilket man blandt andet senest har set med oprettelsen af en erhvervsklasse. Det er et nyt initiativ, som Ungdomsskolen laver sammen med Høng Skole og Gørlev Skole. Det er rettet mod de ikke-uddannelsesparate drenge i 8. klasserne på de to skoler.