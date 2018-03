Ungdomsskolens bestyrelsesformand Jesper Hjelm Kristensen trækker sig fra sin post i protest over, at bestyrelsen ikke er blevet involveret i ansættelsen af skolens nye konstituerede leder. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ungdomsskoleformand trækker sig i protest

Kalundborg - 28. marts 2018 kl. 14:02 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Ungdomsskoles bestyrelsesformand Jesper Hjelm Kristensen har fået nok. For nylig valgte forvaltningen i Kultur og Fritid under direktør Michel van der Linden at ansætte Heidi Holme Bjerborg som konstitueret leder af Ungdomsskolen frem til udgangen af juli uden at konsultere skolens bestyrelse. Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over for formanden, der nu trækker sig fra sin post.

- Jeg vil gerne understrege, at det ikke handler om Heidi Holme Bjerborg som person. Men man har slet ikke spurgt os til råds. Det finder jeg fuldstændig uacceptabelt, og det underminerer bestyrelsens legitimitet, siger Jesper Hjelm Kristensen om sin beslutning.

Han ser ansættelsen som endnu et skridt i en underminering af Ungdomsskolen før en sammenlægning med Musisk Skole, hvor Heidi Holme Bjerborg også er leder.

- Ungdomsskolen har været uden leder i halvandet år, uden at vi har fået lov til at ansætte en ny eller bare en souschef i det mindste. Jeg føler, at vi er blevet modarbejdet konsekvent fra politisk og administrativ side, og nu gider jeg ikke bruge mere tid på det, siger Jesper Hjelm Kristensen.

Michel van der Linden afviser, at forvaltningen har gjort noget galt i sagen.

- Vi har vurderet, at det her har været den rigtige måde at gøre det på, siger han.

Skal man ikke involvere en skolebestyrelse i ansættelsen af en ny leder?

- Vi informerede Ungdomsskolens bestyrelse om, at der ville ske en ændring i konstitueringen på det seneste bestyrelsesmøde, siger direktøren.

- Det er jo ikke det samme som at tage bestyrelsen med på råd om, hvem skolens nye leder skal være. Er det ikke bestyrelsens rolle at være med til at vælge Ungdomsskolens nye leder?

- Bestyrelsen har mange roller, det kan du læse i deres vedtægter, siger Michel van der Linden.

Skulle I have inddraget bestyrelsen i valget af Ungdomsskolens nye leder?

- Jeg vil ikke svare på, om jeg skulle have inddraget bestyrelsen, siger han.