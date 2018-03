Ungdomsskoleformand: De vil slippe af med mig

Bestyrelsesformand for Kalundborg Ungdomsskole, Jesper Hjelm Kristensen (EL), føler, at hans politiske modstandere forsøger at lukke munden på ham. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Kalundborg - 19. marts 2018 kl. 12:59 Af Martin Stokkebro Moestrup

Jesper Hjelm Kristensen (EL), bestyrelsesformand for Kalundborg Ungdomsskole, mener, at hans snarlige tilbagetræden er en del af et politisk spil, der skal bane vejen for en sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole.

- De forsøger at slippe af med mig, siger formanden med henvisning til det politiske flertal (V, R og DF) i kommunalbestyrelsen, der bragte idéen om en mulig sammenlægning på banen i efteråret 2016.

Samme flertal vedtog den 31. januar i år på den nye kommunalbestyrelses første ordinære møde, at kommunalpolitikerne ikke længere skal være med i en række bestyrelser, herunder bestyrelserne for Ungdomsskolen og Musisk Skole.

Denne beslutning mødte stor modstand fra oppositionen i kommunalbestyrelsen. Jesper Hjelm Kristensen har også selv ytret sin modstand mod udtrædelserne af bestyrelserne, blandt andet i et læserbrev i Nordvestnyt den 30. januar under overskriften »En sort dag for demokratiet«.

- Jeg tror den her beslutning handler om, at det politiske flertal synes, at det er besværgligt at have en modstander af sammenlægningen siddende i bestyrelsen, siger Jesper Hjelm Kristensen.

Anklagerne afvises blankt af borgmester Martin Damm (V).

- Det handler overhovedet ikke om at slippe af med nogen. Det handler om at få de politiske udvalg tættere på de forskellige institutioner og foreninger ved, at det er det samlede udvalg, der har kontakt og ikke et enkelt medlem, der kører på gule plader, siger han.

Også formand for Ole Glahn (R), formand for Kultur- og Fritid, afviser.

- Det med sammenlægningen har intet at gøre med beslutningen om at trække politikerne ud af bestyrelserne. Overhovedet ikke, siger han.