Se billedserie 8.A skulle i forskellige tænkte situationer afgøre, hvordan de ville reagere, hvis de så noget kriminelt.

Send til din ven. X Artiklen: Ungdomskriminalitet på skoleskemaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungdomskriminalitet på skoleskemaet

Kalundborg - 19. november 2017 kl. 20:15 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gør det egentlig noget at lave smårapserier i brugsen eller sprænge et par postkasser i luften til nytårsaften, når man alligevel er under den kriminelle lavalder?

Det spørgsmål blev 8.A på Hvidebækskolen fredag stillet, da kommunens SSP-koordinator Andreas Knudsen lagde vejen forbi.

Her fortalte han blandt andet om samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politiet, der tager fat i unge, som er ved at komme ud på en kriminel løbebane.

De unge nærmer sig efterhånden den kriminelle lavalder, og derfor er det ifølge Andreas Knudsen vigtigt, at de får en forståelse for, at deres handlinger har konsekvenser - også selv om de stadig er under 15 år.

Ved fredagens besøg prøvede SSP-koordinatoren at få de unge til at reflektere over deres valg og hvilken betydning en plet på straffeattesten kan have.

- Min pointe er, at I helt skal lade være med at spekulere i, at I ikke kan straffes, for uanset hvad så kan det komme tilbage og bide jer i halen senere, sagde Andreas Knudsen og opfordrede dem til at optræde moralsk rigtigt og ikke holde inde med viden, fordi man er bange for at »stikke« andre.

- I skal begynde at tænke over, at I moralsk også har et medansvar for, at vores samfund fungerer. Den dag I selv står som forurettet i en sag, vil I sikkert også sætte pris på støtte fra nogen, som har set noget, sagde Andreas Knudsen.