Ungdommelig og lokal inspiration til turister

Kalundborg - 10. april 2021 Af Eva Lyng Johansen

Tobias Bisp og Nikolai Lykke på 17 år er nogle af de unge fra Y-camp, som blandt andet står i butikken Thumbs Up Shop i Kordilgade 58, og begge drenge synes, at det spændende med det nye samarbejde med Kalundborg Turistforening.

- Vi kan hjælpe med at give information om det lokale miljø, siger Nikolai Lykke.

Drengene peger på Røsnæs, Vor Frue Kirke og Kalundborg Havnepark, som nogle de oplagte steder at fremhæve for turister.

Lørdag blev det nye samarbejde mellem Kalundborg Turistforening og Y-Camp fejret med pandekager fra Regnbuevognen, som stod på Øen samt Costa Kalundborg Kaffe.

Hans-Henrik Nielsen, formand for Kalundborg Turistforening pegede hen i hjørnet af Thumbs Up Shop, hvor turistbrochurerne lå.

- Her skal vi have en PC og en printer. Så skal de unge hjælpe folk med at søge informationer og reservere billetter, siger Hans-Henrik Nielsen.

Byvandringer er der også planer om.

Henrik Lykke er stifter af den socialøkonomiske virksomhed Y- Camp, som blandt andet hjælper unge med at få et fritidsjob.

- Det er et nyskabende samarbejde, hvor de unge kan spejle sig i nogle rollemodeller, og de får et ejerskab til deres by, siger han.

Der er 42 turistinspirationer på Sjælland.

- Nogle af de bedste ambassadører for et område, er de lokale, siger Jens Müller, direktør for Destination Sjælland, som også var meget positiv over, at det nye samarbejde kan hjælpe unge tættere på arbejdsmarkedet.