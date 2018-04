Se billedserie Fremover skal mæglervirksomheden under Mathias Nicolajsen hedde BoligOne Vestsjælland.

Ung mægler er rykket ind på chefens kontor

Kalundborg - 20. april 2018 kl. 20:05

Af Bjarne Robdrup

Arne Mortensen, indehaver af BoligOne/MæglerMortensen, træder et skridt tilbage - men bliver i den virksomhed, han nu afgiver til 25-årige Mathias Nicolajsen, der kommer fra en stilling i EDC i Jyderup.

Chefskiftet indebærer også, at forretningen fremadrettet skal hedde ­Bolig­One Vestsjælland.

- Jeg er meget glad for, at Arne og jeg har fundet en god løsning, for det er lidt af en drøm for mig, som nu går i opfyldelse, siger Mathias Nicolajsen, der stammer fra Billund stik vest for Vejle.

Mathias Nicolajsen har altid vidst, at hans arbejdsliv skulle handle om huse. Men han begyndte et helt andet sted:

- Jeg er faktisk uddannet tømrer, fordi jeg var af den opfattelse, at jeg gerne ville bygge boliger for folk. Det førte også til, at jeg et års tid var selvstændig tømrer. En spændende udfordring, men det var der, jeg også gjorde den erfaring, at jeg gerne ville have med boliger og huse at gøre. Men ikke som bygmester, smiler han.

Det er således anden gang i Mathias Nicolajsens korte erhvervskarriere, at han bliver selvstændig. Men nu i en hel anden branche.

Arne Mortensen havde egentlig gjort sig nogle tanker om at trække sig lidt tilbage.

- Jeg så jo gerne, at der kom en ny indehaver til Høng, som havde lyst og evne til at tage over. Nu har vi så lavet en aftale om, at overgangen for Mathias bliver en stille og rolig proces over to år, siger Arne Mortensen.

- Ja, altså... jeg håber nu, at det kommer til at vare længere, før Arne gør alvor af planerne om at stoppe. Han har jo selvsagt masser af erfaring, jeg gerne vil kunne trække på, både i faglig og geografisk forstand, siger Mathias Nicolajsen, der allerede er rykket ind i de nye rammer på hjørnet af Odinsvej og Hovedgaden i Høng.

- Jeg glæder mig virkelig til at komme i gang for alvor, tilføjer den 25-årige, nye indehaver.

- Jeg tror, at vi får alletiders samarbejde, tilføjer Arne Mortensen.

Senere på sommeren markeres vagt- og chefskiftet mere formelt med åbent hus i lokalerne i Hovedgaden 32A.