Sammen med sit team har Mie Bach Christensen taget udgangspunkt i dagligvareforretningen Fakta og skabt konceptet Fakta Young, der med pakkede poser, opmålte ingredienser og opskrifter henvender sig til unge, der lige er flyttet hjemmefra.

Ung mad er sund mad i DM-koncept

Kalundborg - 18. januar 2018

Torsdag begynder DM i Skills i Herning Messecenter, og her skal massevis af talentfulde unge fra erhvervsuddannelser over hele landet dyste for at blive kåret til den bedste inden for hver deres felt.

En af dem er Mie Bach Christensen fra Gørlev, der til daglig læser på EUX Kontor-linjen på Handelsskolen hos ZBC Selandia i Slagelse.

Hun skal sammen med sine medstuderende dyste i detail-konkurrencen, der blandt andet går ud på at skabe et nyt koncept inden for detail- eller dagligvarehandel. Det skal så præsenteres ved hjælp af en butiksrude og en stand, som de selv designer og dekorerer, samt forskellige aktiviteter, konkurrencer og events på scenen.

Mie Bach Christensen har sammen med sit team taget udgangspunkt i supermarkedet Fakta, og de har skabt et koncept, der skal få unge, som lige er fløjet fra reden, til at spise mere varieret.

- Konceptet går i al sin enkelthed ud på, at unge mennesker ikke bare skal leve af pasta og ketchup, når de ikke længere bor hjemme hos mor. Vores idé er så at have en afdeling i butikken, hvor man kan købe varierede og sunde vareposer, der er pakkede i forvejen med opskrifter og afmålte ingredienser, så man egentlig bare skal bikse det sammen, når man kommer hjem. Det skal være så nemt som muligt at leve sundt og spise rigtigt, siger Mie Bach Christensen, der ikke er uvant med at skulle præsentere et produkt for mange mennesker.

Hun var nemlig også med til at vinde regionsmesterskabet inden for samme disciplin, da det blev afholdt i Bella Center i København tilbage i oktober.

- Siden har vi udviklet videre på konceptet. Vi føler virkelig, det er blevet skarpt, og vi håber, vi kan gå hele vejen, siger hun.

Den 18-årige, der til konkurrencen i Herning skal fungere som promoter, glæder sig til at udfordre sig selv og komme ud over rampen, når konceptet skal præsenteres.

- Vi skal jo være på og stå og smile fra morgen til aften i tre dage i træk, så det bliver nogle hårde dage, men uanset hvordan det går, så bliver det en god erfaring at tage med mig videre i rygsækken og på min uddannelse. Godt nok er det her mere rettet mod eventplanlægning, men det at skabe noget selv og tale for rigtig mange mennesker, kan jeg også bruge i min kontoruddannelse. Og så ser det jo heller ikke helt skidt ud på cv'et at have været til DM, siger Mie Bach Christensen, der nu studerer på andet år og regner med at finde læreplads til sommer.