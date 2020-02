Ung iværksætter udfordrer giganter

- Min farfar i Odense havde haft et lille VVS firma, og da han gik på pension opkøbte jeg hans varelager for at starte for mig selv. Fra starten af stod det dog klart for mig, at virksomheden ikke kun skulle sælge VVS. Jeg ville lave et egentligt byggemarked, fortæller Victoria Grønsedt.