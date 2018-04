Ung fiskemand glæder sig til at åbne spisested

- Vi har virkelig haft travlt, så jeg kunne ikke have forestillet mig en bedre måde at komme fra start på - og vi får at vide fra folk, at vi har Danmarks bedste fiskefrikadeller, så et eller andet må vi jo gøre rigtigt, siger den glade fiskemand, der glæder sig til snart at tage hul på næste kapitel i sin målsætning om at gøre Kalundborg Havn til et mylder af liv og gode sommerminder.