Undervisningspligt på trods af Corona

Elever som ikke møder i skole torsdag vil få fravær, og der vil ikke blive tilbudt fjernundervisning til dem. Udgangspunktet i Kalundborg Kommune er dog at møde bekymrede forældre med dialog og samarbejde, for at sikre flest muligt børn kan vende tilbage til en mere normal hverdag, siger direktør.

Kalundborg - 15. april 2020

Fra i dag er åbner skolerne igen, og elever fra 0. til 5. klasse kan sige farvel til fjernundervisning og vende tilbage til deres klasselokaler. På sociale medier har mange forældre dog udtrykt bekymring for at sende deres børn i skole igen, og den landsdækkende facebookgruppe Mit barn skal ikke være forsøgskanin for Covid 19, har i skrivende stund rundet 40.000 medlemmer.

Den massive bekymring har betydet, at man i nogle kommuner har givet udtryk for, at man er villige til at se igennem fingre med om børnene møder i skole fra første dag af genåbningen. For eksempel i Næstved Kommune, hvor borgmester Carsten Rasmussen til TVØst sagde følgende:

Det tager vi stille og roligt. De børn, der kommer, er vi klar til at modtage på betryggende vis. Og er der børn, der ikke kommer, jamen, så lever vi også med, at de ikke kommer i den her ene eller to uger.

I Kalundborg Kommune er der dog ingen vej uden om. Det er slut med fjernundervisning, og eleverne skal møde i skole, ellers får de fravær.

- Af de nationale retningslinjer fremgår, at det er udgangspunktet, at alle elever, der er omfattet af genåbningen, møder op i skolen. En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme, siger Michael Gravesen, der er direktør for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse i Kalundborg Kommune.

- Skolen registrerer fravær i det almindelige fraværssystem som samme måde, som når en elev er syg eller på anden vis fraværende i en kortere periode, fortsætter han.

Direktøren understreger dog, at kommunen meget gerne vil i dialog med eventuelt bekymrede forældre, og at man på skolerne gør sit yderste for at indrette undervisningen på skolerne, så eleverne kan få en tryg og forsvarlig skoledag på trods af coronapandemien.

- Vi forsøger gennem positiv dialog og samarbejde med forældrene, at få flest muligt elever tilbage i folkeskolen på en tryg og ordentlig måde. Det er en ledelsesmæssig prioritering, at sikre en god opstart sammen med medarbejderne og søge en positiv og pragmatisk dialog med forældrene, siger han.

For at sikre skolerne er rengøringen blevet udvidet til to gange om dagen på udvalgte områder somfor eksempel toiletter. Derudover er der også rengøring af legetøj, dørhåndtag, bordoverflader med videre. Der vil helt generelt være en opmærksomhed på hygiejne og adfærd, herunder håndvask med vand og flydende sæbe for både børn og voksne.

Børn med coronasmittede familiemedlemmer skal ikke møde hverken i skole eller i dagtilbud.