Underskriftsindsamling skal stoppe naturpark

Kalundborg - 15. marts 2018 kl. 14:58

Modstandere af at Reersø bliver en del af Naturpark Åmosen har organiseret en underskriftsindsamling mod projektet.

- Da man ikke er interesseret i at lytte til de borgere, som er imod lokalrådets forslag er vi nogle borgere på Reersø, som nu har startet en underskriftsindsamling mod at nogen del af Reersø inddrages i Naturpark Åmosen, lyder det blandt andet i oplægget til underskriftsindsamlingen, som er blevet offentliggjort på facebook.

Og ifølge en af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen Johnny Lihme, så har det ikke været noget problem at få folk til at skrive under på indsamlingen.

- Vi oplever bred opbakning, og vi er ikke færdige med at samle underskrifter ind, siger han.

Ifølge Johnny Lihme er der flere årsager til, at borgere på Reersø er skeptiske overfor ideen.

- Der er mange forskellige årsager til at være imod, at Reersø skal være en del af Naturpark Åmosen, men noget som alle modstandere har kunnet samles om, er et ønske om Reersø skal forblive Reersø. Vi frygter at den gode historie om Reersø udvandes, hvis vi bliver en del af en større endhed som Naturpark Åmosen, siger han.

Han mener ikke, at Reersø ville få større gennemslagskraft ved at blive en del af Naturpark Åmosen.

- Tag et område som Røsnæs. De klarer sig glimrende uden at være en del af en naturpark, siger han.

Ideen om at Reersø skulle være en del af Naturpark Åmosen opstod i Reersø Lokalråd.

Lokalrådet håbede at Naturpark Åmosen kunne være med til at brande Reersø og markedsføre området for turister.

Efter Nordvestnyt første gang skrev om ideen, mødte den imidlertid modstand andre steder på øen.

Søndag den 25. marts holder Reersø Lokalråd generalforsamling. Her skal der stemmes om, hvorvidt lokalrådet skal trække deres ansøgning tilbage.

Op til generalforsamlingen har mere end 150 nye medlemmer meldt sig ind i lokalrådet.

De indsamlede underskrifter vil blive overrakt til borgmester Martin Damm sidst på måneden.