Denne hvide bil med trailer med plads til en lille båd blev efter al sandsynlighed brugt af tyvefiskerne, der var på spil i søndags i Saltbæk Vig. Som man ser på billedet er lygterne dækket til med sorte plasticposer og gaffatape. Privatfoto

Ulovligt fiskeri for tusindvis af kroner i Saltbæk Vig

Kalundborg - 14. september 2019

En kilopris for ål på 100 kroner er for fristende for nogle tyvefiskere, der har plaget det fredede område Saltbæk Vig igennem flere år. Sidst var de på spil søndag aften, hvor nogle lokale andejægere opdagede dem, men tyvene nåede at slippe væk.

Tyveriet går ud over Flemming Buttenschøn, der som inspektør i området for firmaet A/S Saltbækvig har ret til at drive erhvervsfiskeri på den store brakvandssø.

- Det går både ud over vores forretning og ud over naturen, både i forhold til ålen, men også i forhold til andre fisk og fugle, der dør i åleruserne, siger han.

Han fandt det første tegn på ulovligt ålefiskeri tilbage i 2014. Siden har det været et tilbagevendende problem år efter år. Det begynder at blive særligt slemt på denne tid af året. Her bliver ålene kønsmodne. For at yngle søger de tusindvis af kilometer mod Sargassohavet, der er en del af Atlanterhavet, der ligger ud for Nordamerika.

- De optager ekstra fedt for at få energi til rejsen, og derfor bliver de mere attraktive som spisefisk, forklarer Flemming Buttenschøn.

Han sælger selv de ål, han fanger som erhvervsfisker for cirka 75 kroner plus moms, og han vurderer, at tyvefiskerne får samme pris på det sorte marked. De kan let fange 100 kilo om ugen, vurderer Flemming Buttenschøn.

Nogenlunde samme vurdering kommer fra Martin Baldur Hansen, der er fiskerikontrollør i Fiskeristyrelsen, hvor han kontrollerer ferskvandsområdet for Sjælland og øerne. Ifølge ham er problemet med det ulovlige ålefiskeri særligt stort i Saltbæk Vig.

- Det er et problem andre steder, men Saltbæk Vig og Bregninge Å (der løber lige ved siden af Saltbæk Vig, red.) er et af de værste steder på Sjælland, siger han.