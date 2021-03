Uligheden vokser mellem kommunerne, men Kalundborg går mod strømmen

Kalundborg Kommune skiller sig dog ud, da den er den eneste kommune blandt de dårligst stillede 22 kommuner, som er rykket tættere på landsgennemsnittet siden 2013. Denne udvikling skyldes ifølge NB-økonomi, at Kalundborg Kommune har formået at nedbringe antallet af personer mellem 16 og 24 år, som hverken er i uddannelse, arbejde eller aktivering.

NB-Økonomi har blandt andet talt med Dansk Folkepartis kommunalordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, om sagen. Han mener at det især er en decentralisering af uddannelsesinstitutionerne, der skal skabe et Danmark i bedre balance, og fremhæver her også Kalundborg som et forbillede.