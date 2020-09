Se billedserie De to kompagnoner i Snertinge Dyrehospital - Rie Dalgaard Skovhus og Jesper Knudsen. Fotos: Jørn Nymand

Udvidelse af dyrehospital og ejerkreds

Kalundborg - 14. september 2020

Man føler sig i sikre og trygge hænder, når man træder ind på Snertinge Dyrehospital. Der er masser af sprit, der er rent og en rolig atmosfære, som smitter af på dyrene, der trænger til en hjælpende hånd, når de ankommer til byggeriet ved rundkørslen midt i Snertinge.

Et byggeri som nu er blevet lidt større efter en tilbygning er færdig og taget i brug. Tilbygningen er på 75 kvadratmeter og dermed er dyrehospitalet oppe på ialt 385 kvadratmeter. Udvidelsen har bl.a. været med til at optimere forholdene i forbindelse med hospitalets mange tandbehandlinger, ligesom operationsfacliteter har fået et løft, og der er sket en udvidelse af hospitalets laboratorium.

- Ja, vi var vokset ud af de rammer, som blev bygget for godt 20 år siden, konstaterer dyrlæge og indehaver Jesper Knudsen, som er rigtig glad for resultatet af håndværkernes arbejde.

Samtidig er ejerkredsen bag Snertinge Dyrehospital udvidet med veternærsygeplejerske Rie Dalgaard Skovhus, som meget gerne vil være en aktiv medspiller i en yderligere udvikling af dyrehospitalet.

- Jeg brænder 110 procent for mit arbejde her, fortæller Rie Dalgaard Skovhus, som har arbejdet på adressen i omkring 16 år og stortrives med at hjælpe de mange kæledyr. Blandt andet er hun specialist i tandbehandlinger på kæledyrenes tænder, og da cirke 80 pct. af alle kæledyr har problemer med tænderne, så er der nok at bestille.

Derudover har Rie Dalgaard Skovhus taget en uddannelse til fag- og veterinærsygeplejerske i ledelse.

Dyrlæge Jesper Knudsen, som hele tiden sammen med sine medarbejdere arbejder ud fra det værdigrundlag, at man på Snertinge Dyrehospital skal være professionel, omsorgsfuld og personlig, glæder sig over, at han nu får en kollega at sparre med på det ledelsesmæssige plan.

Rie Dalgaard Skovhus gør meget ud af at fortælle kunderne, at de skal passe godt på deres kæledyrs tænder. Det kan have meget voldsomme konsekvenser, hvis tænderne ikke bliver passet. Derfor opfordrer hun til, at man som kæledyrsejer får lavet et tandtjek af sit kæledyr. Det kræver ikke narkose.

- Har kæledyret eksempelvis gulligbrune belægninger på tænderne eller rødt og irriteret tandkød, så er det et tydeligt tegn på, at der skal gøres noget. Og vi opfordrer naturligvis til, at man børste tænderne på kæledyrene.

Dyrlægerne er enige om, at tørfoder er det bedste for tænderne, da de så får lov at arbejde.

Tidligere var fordelingen blandt hospitalets fem dyrlæger, at fire kørte rundt til kunderne - især på gårdene - men en enkelt var hjemme på hospitalet. Nu er det omvendt. Langt de fleste af dagens opgaver bliver løst på hospitalet, men kun en enkelt dyrlæge kørere rundt til kunderne.

Antallet er kæledyr er steget meget, mens der samtidig er blevet langt færre husdyr på gårdene i det store opland, hvor kunderne kommer fra.

På fredag den 25. september fra kl. 14-17 holder man åbent hus Snertinge Dyrehospital for både at fejre tilbygningen og at Jesper Knudsen har fået en kompagnon i Rie Dalgaard Skovhus.

- Vi glæder os til at se en masse mennesker den dag, hvor vi er klar med kaffe og kage, konkurrencer, ligesom vi også får besøg af nogle af vores samarbejdspartnere.