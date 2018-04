Godkendes lokalplanen endeligt udvides rundkørslen Slagelsevej/Elmegade, hvilket vil lette tilkørslen til Rema 1000. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Udvidelse af Rema på Slagelsevej nærmer sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvidelse af Rema på Slagelsevej nærmer sig

Kalundborg - 06. april 2018 kl. 10:41 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været et ønske længe for Rema 1000 på Slagelsevej at få flere kvadratmeter og flere parkeringspladser. Torsdag kom ønsket lidt tættere på at blive opfyldt, da Teknik- og Miljøudvalget godkendte forslaget til lokalplan 570, der dermed sendes i offentlig høring i fire uger.

Rema har faktisk haft ønsket om en udvidelse så længe, at butikken har haft tre forskellige købmænd i den periode, ønsket har været kendt. Siden 30. august sidste år har købmanden heddet Dennis Krogh. Han forklarer behovet for udvidelsen således:

- De fysiske rammer er alt for små i forhold til vores omsætning. Det samme er tilfældet med vores parkeringsplads, der er alt for lille. Der er ikke tvivl om, at der er kunder der fravælger os af denne årsag, siger han.

Han understreger, at det ikke er ham, men Rema 1000 Butiksudvikling og ejeren af bygnignen, som Rema lejer, advokat Klaus Sell, der kører sagen, men han tror, at han har været med til at påvirke, at der nu sker noget.

- Jeg har måske en mere offensiv strategi for butikken, og det tror jeg godt, at Rema 1000 kan lide, siger købmanden.

Rundkørsel udvides Lokalplanen inkluderer også et nyt, fjerde ben til rundkørslen Slagelsevej/Elmegade, der vil give langt bedre indkørselsmuligheder til Rema 1000. Det grønne område ved rundkørslen reduceres med de nye planer, men forsvinder ikke helt.

- Mod naboen nordøst for lokalplanområdet bevares en del af de eksisterende træer, dels for at skærme for parkeringsarealet og dels for at bevare den grønne afslutning af Elmegade, står der således i lokalplanforslaget, som udvalget godkendte i går.

Efter de fire ugers høringsfrist skal eventuelle bemærkninger blive behandlet. Det forventes, at lokalplanen kan fremlægges til endelig godkendelse i juni.