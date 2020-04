Udvalgsformand: Imponeret over medarbejderes indsats i coronatid

- Det er jo ikke det samme, som at mødes ansigt til ansigt, men det fungerede da ok, siger Peter Jacobsen (DF), som er formand for ældre- og sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune. En stor del af tiden på det to en halv time lange møde gik med at høre om hvordan ældre-og sundhedsområdet er påvirket af coronakrisen. Ifølge Peter Jacobsen er medarbejdernes sygefravær ikke højere end normalt, og medarbejderne har været gode til at tage de nye retningslinjer til sig, og der har været få tilfælde med medarbejdere, som har været ramt af coronavirus.

Ældre savner besøg

De ældre på plejecentre kan ikke få besøg i denne tid, og det er der mange som savner.

Personalet kan hjælpe med forskellige it-løsninger , så de ældre kan kommunikere med deres pårørende.

- Desværre kan der jo godt gå lang tid endnu for de ældre, fordi selv hvis samfundet begynder at åbne op fra den 14. april, så kan det godt risikere at trække længere ud for de ældre borgere med at få lov til få besøg, fordi de sårbare, siger Peter Jacobsen.

Endnu er det for tidligt at sige, om økonomien på området bliver ramt.

- Vi satser på at bevare det samme serviceniveau, men der er stadig mange uklarheder, siger udvalgsformanden.

Selvom mødet på Skype fungerede, så håber Peter Jacobsen, at medlemmerne kan mødes ansigt til ansigt næste gang om en måneds tid.

- Vi kan jo sørge for at sidde med to meter i mellem os og på den måde få lidt mere albuerum, siger han.