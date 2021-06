Havneparken har været brugt til mange forskellige folkelige arragementer - her mindekoncerten for Kim Larsen. Foto: Thomas Rye

Udvalgsformand: - Der er for meget besvær

Kalundborg - 30. juni 2021 kl. 14:37 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

- Jeg så meget gerne, at også Kalundborg fik muligheden for at kunne forenes i et offentligt arrangement i forbindelse med den fodboldfest, hele landet tager del i. På den vis kan jeg sagtens følge Aase Jørgensen Due. Men så enkelt er det bare ikke.

Det siger formanden for kultur- og fritidsudvalget i Kalundborg, Hans Munk (R). Munk henviser til administrationen i Kalundborg Kommune, som tidligere har beskrevet de praktiske udfordringer under corona ved at gøre brug af Havneparken - og så tilføjer han:

Strenge restriktioner

- Vi kan ikke ignorere de relativt strenge restriktioner, som fortsat er gældende under Covid-19. Administrationen har over for os gjort gældende, at brug af Havneparken, hvor kommunen har en storskærm, indebærer, at en del af Vestre Havnevej skal afspærres. Men derudover er der krav om coronavagter, der skal kontrollere, at gæster, der vil ind, også har coronapas, der skal hegn op som afspærring, og der vil være begrænsninger på antallet af gæster.

- Set i en sammenhæng er vi udfordrede ved at gøre brug af det område, og der er ingen alternativer, for det er der, storskærmen er, siger Hans Munk:

- Det var en helt anden situation, hvis pandemien var overstået, og man bare kunne lukke folk ind. Men det kan en given arrangør ikke.

- Jeg ville personligt sætte stor pris på en rød-hvid folkefest i Kalundborg. Men jeg kan ikke se for mig, at det er praktisk gennemførligt med alle de restriktioner, der skal iagttages, før det kan lade sig gøre, siger Hans Munk:

- Og det er også de signaler, kommunens forvaltning har meldt ud.

Det er beskæmmende

Aase Jørgensen Due har fået mange reaktioner på de sociale medier på sine synspunkter:

- Der er mange henvendelser fra borgere, der synes, at det er ærgerligt og lidt beskæmmende, at vi ikke kan skabe et folkeligt arrangement af denne karakter i Kalundborg. Coronaen er på retur, restriktionerne er blødt op, så man må lukke flere ind. Og set i lyset af, at vi har brug for at genopdage fællesskabet efter de mange måneder i isolation, mener jeg, at Kalundborg Kommune bør forpligte sig til at tage initiativretten. Jeg ved godt, at sådanne projekter er forenings- og organisationsprojekter, for det er jo også det, der er tanken bag initia­tiver i Havneparken. Men kommunen bør være med til at signalere, at samfundet er ved at åbne igen, siger Aase Jørgensen Due. På Facebook og i mange andre sammenhænge har hun fået mange reaktioner blandt andet på følgende:

- Vi har i Kalundborg investeret i en storskærm ved Havneparken og betalt tv-licens. Det var en rigtig god måde, at alle gratis kunne opleve et fællesskab med fælles oplevelser. I starten havde vi en koordinator, som sikrede, alt virkede. Det virkede og var stedet, alle gik til. Husker I, hvor flot vi samlede os i forbindelse med Kim Larsens mindekoncert?

- Det skal være frivillige, som byder ind med at holde arrangementer ved storskærmen ved havneparken. Virker det? Nej. Det gør det desværre ikke.

- Vi bør ikke kun fokusere på bygninger, men sandelig også på indhold, så byen er fyldt med liv og tilbud, anfører Aase Jørgensen Due - som p.t. holder ferie på Bornholm - og tilføjer:

- Her er der masser af kulturinitiativer!