Udvalg vil gerne forbedre stroke-indsats

Kalundborg - 03. marts 2021

Ældre- og sundhedsudvalget fik ved seneste møde en orientering fra genoptræningschef Jette Olesen om Kalundborg Kommunes tilbud til stroke-­patienter, altså patienter, som bliver ramt af en blodprop eller blødning i hjernen.

- Det punkt fyldte ret meget på vores møde, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Baggrunden for, at udvalget skulle høre om kommunens tilbud, var den kritik, som Bent Falk, hvis hustru er stroke-ramt, kom frem med i december i Nordvestnyt om Kalundborg Kommunes genoptræning til strokeramte. Han kritiserede blandt andet et for dårligt informationsnivau og en modvillighed hos kommunen.

Et stroke eller apopleksi er en fællesbetegnelse for en begyndende skade på hjernen som følge af en blodprop eller en blødning i hjernen.

Hvert år rammes cirka 12.000 danskere af et stroke.

- Vi ved ikke præcis, hvor mange der er i Kalundborg, siger Peter Jacobsen.

Cirka halvdelen af dem, som overlever stroke, må efterfølgende leve med fysiske og mentale handicaps.

Hyppigheden stiger med alderen og en ud af seks vil blive ramt i løbet af livet. Stroke opstår i sammenhæng med hjerte- og kredsløbssygdomme, diabetes og usund livsstil.

Kalundborg Kommune møder borgere med stroke, når borgere udskrives med en genoptræningsplan, eller når borgeren sygemeldes i jobcenter-regi.

Der blev informeret om på mødet, hvad der gøres, når borgere bliver udskrevet fra sygehuset.

Der er en gruppe af borgere med stroke, som ikke kommer i forbindelse med Kalundborg Kommune, fordi de i forvejen er pensionister, og deres sygdomsforløb behandles hos egen læge.

- Problemet opstår, når borgeren er færdig med genoptræningen. Der kunne godt være en mere håndholdt indsats for at sikre, at borgeren kommer ordentligt tilbage til tilværelsen, siger Peter Jacobsen.

Der blev drøftet på mødet, om der skulle være en plads på Odincenteret, som skulle være dedikeret til stroke-patienter.

Sundhedsstyrelsen udgav i september 2020 »Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade«, og her skulle Kalundborg kommunes tilbud og indsatsforvaltning ligge tæt på anbefalingerne.

- Vi vil gerne undersøge om vi kunne gøre det bedre, måske i samarbejde med nabokommuner, siger Peter Jacobsen.