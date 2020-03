Det er blandt bøgetræerne i baggrunden, at godsejer Anders Møller fra Kattrup Gods godt vil etablere en skovbegravelsesplads. Foto: Per Christensen

Udvalg siger ja til begravelser i skoven

Muligheden for at blive begravet i skoven nord for Hallebyore og syd for Skarresø kom lidt tættere på torsdag. Her holdt medlemmerne af teknik- og miljøudvalget nemlig møde og nikkede godkendende til en ansøgning fra Kattrup Gods om at etablere skovbegravelsesplads i det, der hedder Møllervænget Skoven.