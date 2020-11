Ældre- og Sundhedsudvalget vil have indført kulturpakker til ældre i Kalundborg Kommune. Et kulturtilbud kunne eksempelvis være en forestilling med Lars Hannibal og Ghita Nørby, som her ses i Kino Den Blå Engel. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Udvalg ønsker også kulturpakker til ældre

Kalundborg - 27. november 2020 kl. 19:28 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Ældre- og sundhedsudvalgsformand Peter Jacobsen (DF) har en fortid som formand for kultur- og fritidsudvalget, hvor man har haft succes med at lave kulturpakker til alle børn i Kalundborg Kommune, så de møder musik, dans og teater af høj kvalitet i skoletiden.

- Hvorfor ikke lave kulturpakker til ældre også. Simpelthen kopiere succesen med kulturpakker til børn, siger Peter Jacobsen og tilføjer:

- Det skal jo også ses i lyset af coronatiden og arbejdet med at bekæmpe ensomhed hos ældre.

Beslutningsforslaget skal behandles tirsdag i kultur- og fritidsudvalget.

Ønsket er, at der skal sættes fokus på ældrekultur i 2021 og 2022, og der afsat 200.000 kroner om året til kulturelle arrangementer.

Forslaget indebærer, at der udbydes Kulturpakker for ældre, hvor interessegrupper og foreninger, der har seniorer som målgruppe, kan søge om at få en gratis kulturpakke til deres lokalområde.

Kulturpakkerne skal finansieres af puljen inden for forebyggelse og sundhedsfremme på ældre- og sundhedsområdet.

Det er de udvalgte frivillige foreninger, der får det lokale ansvar for at afvikle Kulturpakken. Der skal være geografisk fordeling af arrangementerne i hele kommunen.

Projektgruppen består af bibliotekets koordinator Stine Veisegaard, frivillighedskonsulent Britt Skytte Nielsen og trivselskonsulent Ida Sofie Matzen, og er således et samarbejde mellem Kultur & Fritid og Sundhed & Udvikling.

Den samlede kulturpakke skal bestå af et program, der løber over fire aftenener i løbet af 2021 og fire aftener i 2022.

Ældrerådet og Frivilligrådet skal tages med som sparringspartner på kulturpakkernes udformning.

Målet med at udbyde Kulturpakker for ældre er at tilbyde aktiviteter og oplevelser, som kan forbedre livskvaliteten hos den ældre del af befolkningen i Kalundborg Kommune.

Der er særlig fokus på borgere, der ikke i forvejen er en del af et fællesskab eller forening, og derfor er i risiko for at opleve sig isoleret eller ensomme. Programmets indhold er et teaterstykke, et foredrag, et musikalsk indslag samt et underholdende indslag eller debat.

Den frivillige forening står for det praktiske, mens »prisen« for at deltage som publikum er, at man følges med en man endnu ikke kender så godt, for eksempel en nabo eller en bekendt.

Det er for at nye relationer og fællesskaber kan etableres med kulturen som omdrejningspunkt - også i en corona-tid.

- Vi kan jo ikke som kommune køre ud og hente de enkelte borgere. Der må vi aktivere borgerne i kommunen og bede dem om at tage en anden borger med, som kunne have glæde af en oplevelse, siger Peter Jacobsen.