Foto: Per Christensen

10. klassetilbuddet i Høng havde oprindeligt til huse i det gamle rådhus. Foto: Per Christensen

Udvalg nedlægger 10. klassetilbud

Fire år efter at der blev etableret en 10. klasse i Høng er ideen nu endelig opgivet.

På Børn- og Familieudvalgets seneste møde onsdag besluttede udvalgets medlemmer at følge en indstilling fra administrationen og opgive forsøgte med at skabe et 10. klassetilbud i Kalundborg Kommunes sydlige del.

10. Klassetilbuddet blev oprettet i 2014 som et samarbejde mellem Høng Skole, Høng Gymnasium og HF-kursus samt Landbrugsskolen Sjælland, og fungerede i de næste to skoleår.

I 2016 besluttede Børn- og Familieudvalget imidlertid at nedlægge tilbuddet i skoleåret 2016/2017, da der kun var syv tilmeldte elever, hvilket var noget under de 18 elever som oprindeligt var sat som minimum for uddannelsen.