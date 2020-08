Se billedserie Økonomiudvalget gav onsdag sin anbefaling til at støtte et projekt med ny julebelysning i Kalundborg med knap 800.000 kroner fra Få det fikset-puljen. Her en fotomanipulation af, hvordan Solskinspladsen kan komme til at se ud med den nye belysning.

Udvalg giver grønt lys til julelys

Kalundborg - 20. august 2020 kl. 14:39 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis ellers kommunalbestyrelsen følger økonomiudvalgets anbefalinger, så kommer Kalundborg by til at tage sig ud fra sin bedste side, når december melder sin ankomst.

På økonomiudvalgets møde onsdag aften besluttede et enigt udvalg sig til at anbefale, at kommunalbestyrelsen godkender at frigive en rammebevilling på i alt 787.000 kroner til ny julebelysning i Kalundborg.

- Der har længe været talt om, at Kalundborg havde brug for noget bedre julebelysning i december. Jeg håber, at projektet kan nå at blive realiseret allerede i år, og at rigtig mange borgere vil kunne gå og nyde lyset, og føle en stolthed over, at de var med til at gøre det til virkelighed, siger borgmester Martin Damm.

Julebelysningen skal hænge i Kordilgade, den øverste halvdel af Skibbrogade, samt på Vænget, Solskinspladsen og i Lindegade,

Borgmesteren er generelt meget tilfreds med udbyttet fra de forskellige Få det fikset-projekter rundt om i Kalundborg Kommune.

- Det virker som om, at borgerne har taget ideen til sig. Mange har engageret sig i deres lokale projekter, og det vil forhåbentligt resultere i et bedre lokalt fællesskab, samt nogle nye faciliteter, som borgerne kan have glæde af mange år frem i tiden, siger borgmesteren.

Projektet med julebelysning var et af fire projekter i Kalundborg by, som blev godkendt på et borgermøde i starten af måneden. De andre projekter var udvidelse af legeplads i Munkesøen, lys på Munkesø Stadion og indkøb og opsætning af bænke i Kalundborg og Raklev. De andre projekter vil blive forelagt udvalget senere på året.