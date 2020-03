Medlemmerne af teknik- og miljøudvalget har besluttet at anbefale en ny pesticidhandleplan for Kalundborg Kommune. Foto:Mie Neel Foto: Mie Neel

Udvalg anbefaler plan for færre pesticider

Kalundborg - 09. marts 2020

I 2019 brugte Kalundborg Kommune 67 liter af ukrudtsmidlet Roundip Bio. Året før var forbruget 53 liter, mens det i 2017 var på 113 liter. Det fremgår af den pesticidhandleplan, som medlemmerne af teknik- og miljøudvalget besluttede at anbefale på sit møde torsdag.

Planen kommer til at erstatte den pesticidhandleplan for kommunen, der egentlig udløb med udgangen af 2017, men som stadig er gældende, fordi den altså først nu erstattes af en nyere model. Både i den gamle og den nye plan står der, at det er kommunens mål helt at udfase brugen af pesticider som Roundup Bio. Der gives dog en række eksempler på, »situationer hvor pesticider undtagelsesvis kan anvendes«.

EL: Dårligt signal Det er denne modsætning, der fik Niels Erik Danielsen (EL) til at stemme mod planen som det eneste af udvalgets fem medlemmer.

- Jeg synes, det sender et dårligt signal, at vi siger, vi ikke vil bruge det, og så alligevel bruger det. Det er selvmodsigende, også i forhold til, at vi kalder os selv en grøn industrikommune, siger han.

Hvad skulle man gøre i stedet?



- Jeg synes ikke, det er min opgave at være tekniker. Vi bør kunne sige til administrationen, at pesticiderne skal udfases, og så finder de en løsning på det. Man har jo droppet dem helt i andre kommuner, så hvorfor skulle vi ikke også kunne gøre det, spørger han.

Venstre: Godt skridt Udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V) mener, at planen er »et stort skridt i den rigtige retning«. Han lægger især vægt på, at kommunen har afsat en million årligt på driftsbudgettet til indkøb og brug af en ny maskine, der i stedet for brug af Roundup Bio fjerner ukrudt ved hjælp af damp.

Maskinen skal primært bruges i de store byer i kommunen. Kommunen forventer at kunne reducere pesticidforbruget med 40-60 procent på den bekostning.

- Alt i alt synes jeg, at vi sender nogle gode signaler både med maskinen og med planen som helhed, siger han.

Pesticidhandleplanen skal også behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelse, før den kan endeligt godkendes, men kutymen er, at man følger fagudvalgenes anbefaling.