Udstillingen, der skal lære børn om deres egen bys historie, åbner på Kalundborg Museum (foto) og i Varde i foråret 2021.

Send til din ven. X Artiklen: Udstilling skal lære små børn om deres egen by Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udstilling skal lære små børn om deres egen by

Kalundborg - 10. juni 2020 kl. 14:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny udstilling skal lære 15.000 børn om deres egen bys historie. Nordea-fonden støtter et nationalt udviklingsprojekt for de 4-6-årige børn med 2,85 millioner kroner. Her skal lokale museer og børn sammen udvikle nye udstillinger, der skal ud til 10 danske byer.

Forstår børnehavebørnene deres lokale historie? Og at de selv er en del af den? Det får de nu mulighed for, når Museum Vestsjælland og Vardemuseerne, med støtte fra Nordea-fonden, lancerer projektet »Mig og min by«.

Målet er at 15.000 børn deltager i projektet på landsplan og bliver rustet til at være kulturelle medborgere i deres lokalmiljø.

- Det handler om at anerkende børnene som kulturelle medborgere, der har lige så meget ret til at møde deres lokale kulturhistorie i øjenhøjde, som de voksne har, siger Marlene R. H. Kramm, undervisnings- og udviklingsansvarlig, Skoletjenesten, Museum Vestsjælland.

Børnene skal være med til at lave udstillingen sammen med deres lokale museum. Det bliver en udstilling, som de kan lege og sanse sig igennem og som samtidig åbner for et nyt blik på deres by, og det historiske fællesskab, de er en del af. Udstillingen produceres i to ens sæt, som cirkulerer sideløbende i Øst- og Vestdanmark og når ud til foreløbig 10 lokalmuseer. Udstillingen åbner på Kalundborg Museum og i Varde i foråret 2021.

- Museer er indrettet med fokus på de voksne. Der er måske et børnehjørne eller en aktivitetsdel, men det meste er for voksne. Når det kommer til de små børn, går udstillingerne ofte hen over hovedet på dem - både på indholdssiden, men også rent fysisk. Det vil vi lave om på, og det får vi nu mulighed for med hjælp fra Nordea-fonden, siger Eskil Vagn Olsen, museumsdirektør, Museum Vestsjælland.

Udstillingen skal suppleres af en aktivitets- og fortællebog, som kan anvendes i forbindelse med et forløb på museet med en museumsformidler, en pædagog eller på egen hånd. Gennem leg og læring skal børnene få nye opfattelser og fornemmelser af deres by, sig selv og hinanden.

Udstillingerne skal vises skiftevis på Kalundborg Museum, Slagelse Museum, Vardemuseerne, Museum Lolland-Falster, Museum Thy, Museum Østjylland, Middelfart Museum, Roskilde Museum, Frederikssund Museum og Ringkøbing-Skjern Museum i perioden 2021-2025.

ur