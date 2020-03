Doron Silberberg i aktion i værkstedet med et værk i porcelæns-ler og glasur. Hans værker kan ses på den aktuelle udstilling i Bispegården i Kalundborg. PR-foto

Udstilling: Det groteske og surrealistiske

Groteske, sarkastiske kommentarer til udkantsdanmark-diskus­sionen, miljødebatten, klimaforandringer med storme og oversvømmelser, Jorden der flækker under menneskets vækst og frihedstrang - den israelsk fødte, dansk bosatte skulptør Doron Silberberg huserer i Bispegården med sine kraftfulde, keramiske skulpturer.

Med sin kunst forsøger Doron Silberberg at få beskueren til at se, tænke og filosofere over, hvad der aktuelt rører sig i befolkningen og ude i verden.