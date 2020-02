Kommunalbestyrelsen skal afgøre om Unibio og administrerende direktør Henrik Busch-Larsen må opføre en 30 meter høj bygning. Privatfoto

Udskyder beslutning om 30 meter høj bygning

Kalundborg - 07. februar 2020 kl. 12:27 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev ikke torsdag, at det blev afgjort, om virksomheden Unibio skal gives dispensation til at bygge en 30 meter høj bygning på Asnæsvej 2A i Kalundborg. Medlemmerne af teknik- og miljøudvalget kunne nemlig ikke blive enige på deres møde i går eftermiddag. Med afbud fra Venstres Anne E. Jensen endte stemmerne med to for og to imod. For var Martin Schwartzbach (DF) og udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V).

- Vi vil som udgangspunkt gerne give dispensation til virksomheden, hvis der indføres et krav om, at bygningen skal fylde lidt mindre i landskabet, eksempelvis ved at sænke den samt gemme den bag noget beplantning, siger Jakob Beck Jensen.

Hanne Olesen (S) og Niels Erik Danielsen stemte imod at give dispensation. Ifølge sidstnævnte fordi bygningen vil blive for markant i forhold til de borgere, der bor i nærheden.

- Der står i lokalplanen, at der kan gives dispensation, hvis det ikke er til væsentlig ulempe for beboerne i området. Det, mener vi, at bygningen vil være, siger han.

Stemmeligheden betød, at Jakob Beck Jensen indstillede, at sagen nu skal afgøres på det kommende kommunalbestyrelsesmøde den 26. februar. Unibios anlæg er et demonstrationsanlæg, der laver proteiner til dyrefoder ud af naturgas, og altså ikke et decideret industrianlæg med henblik på produktion.

I flere af de otte høringssvar, der er indkommet fra naboer, udtrykkes der dog bekymring for, om man med udvidelsen vil kunne skelne mellem demonstrations- og industrianlæg.

- Området er et erhvervsområde og ikke et industriområde. Skal man lave industriproduktion, skal det ikke ligge der. Derfor mener vi, at man lige så godt kan gå fuldt ud og flytte det med det samme, siger Niels Erik Danielsen.

Jakob Beck Jensen lægger omvendt netop vægt på, at der ikke vil ske en decideret produktion i området.

- Vi mener, at det er positivt, også for miljøet, at det her er en virksomhed, der vil udnytte naturgas på en anderledes måde, siger han.

Flere naboer har også udtrykt bekymring for lugtgener og henviser i flere tilfælde til problemerne med Kalundborg Bioenergi, der ligger i nærheden.

- Jeg forholder mig til, at både kommunens administration og virksomheden selv siger, at der ikke vil komme lugtgener, siger Jakob Beck Jensen.

- De siger, det ikke lugter, men det sagde de også med Kalundborg Bioenergi. Og sådan endte det jo ikke, siger Niels Erik Danielsen.