Udskældt skolefusion spøger igen

Kalundborg - 16. september 2020 kl. 06:08 Af Anna Egeris Karstoft

Det bliver tredje gang, at en hel eller delvis sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole kommer på tale inden for de seneste fire år, når kommunalbestyrelsen skal førstebehandle budget 2021 i aften.

Da spørgsmålet senest var oppe i april 2018, lød et af for-argumenterne, at en sammenlægning »ville sikre en robust organisation« og »forankre samarbejdet med folkeskolen«.

Efter flere ugers debat og stor modstand fra de to skolers medarbejdere og bestyrelser, besluttede kommunalbestyrelsen dog at begrave forslaget.

Nu spøger sammenlægningen igen, efter administrationen har fremlagt et spareforslag i forbindelse med budget 2021, der vil sikre kommunen en besparelse på 200.000 i 2021 og 400.000 kroner årligt fra 2022.

Besparelsen skal findes ved at slå skolernes administrationer sammen, hvilket blandt andet skal ske ved at ændre i ansættelsesforholdet for det administrative personale og etablere et fysisk kontorfællesskab, som administrationen foreslår at afsætte midler til fra 2021, fremgår det af høringsmaterialet til budgettet.

Selvom administrationen ikke direkte kalder spareøvelsen en sammenlægning, er formand for bestyrelsen på Musisk Skole Jesper Boesen ikke i tvivl om, at det er det, der er tale om.

- Forslaget rummer en fysisk sammenlægning og en ledelsesmæssig sammenlægning. Det er ikke raketvidenskab at se det, siger formanden og tilføjer:

- Det er et administrativt forslag, som sådan set bare foreslår det, som politikerne har sagt nej til én gang, men som ikke siger det højt, siger formanden, der i et høringssvar til budgettet kalder forslaget »en sammenlægningsproces ad bagdøren«.

Aftalt på forhånd? Det var da daværende ungdomsskoleleder Anders Lindstrøm opsagde sin stilling i oktober 2016, at kommunalbestyrelsen første gang så en mulighed for at sammenlægge de to institutioner.

Et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af V, DF, R og LA vedtog, at der på Planseminar 2017 skulle fremlægges en rapport, der beskrev fordele og ulemper ved sammenlægningen.

Selvom styregruppen bag rapporten endte med ikke at anbefale en sammenlægning, valgte det politiske flertal alligevel at gå videre med processen omkring en mulig sammenlægning.

Processen førte i januar 2018 til et notat, som en ny styregruppe lagde til grundlag for pludselig at anbefale en sammenlægning.

På Musisk Skole og Ungdomsskolen var fornemmelsen dengang, at beslutningen var truffet på forhånd, hvilket dog blev afvist af både Martin Damm (V) og Ole Glahn (R).

En ansat til 2000 elever Nu er temaet igen blevet bragt op, og ifølge Jesper Boesen vil spareforslaget betyde, at mindst en af de to administrative medarbejdere, som skolerne til sammen råder over i dag, skal afskediges. Medarbejderne står for skemalægning, betaling, aflysninger, ændringer og forældrekontakt for i alt 2000 elever.

- Hvis man skal spare 400.000 kroner, så svarer det til mere end en administrativ stilling, ellers må man skære ned på lederne, og dem er der kun to af, siger formanden, der understreger, at ledelsesmæssige ressourcer er en forudsætning for, at Musisk Skole fortsat kan udvikle sit samarbejde med folkeskoler, daginstitutioner og ungdomsskolen.

Medarbejdere og bestyrelser på begge skoler har udtrykt stor bekymring for forslaget i hver deres høringssvar.

- Det kommer til at ramme de unge i sidste ende. Dårligt arbejdsmiljø, forringet service af brugerne samt forringet arbejde med folkeskolerne - vil i sidste ende komme til at ramme de unge i Kalundborg kommune, skriver både MED-udvalg og bestyrelsen på Ungdomsskolen.