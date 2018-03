Udsigt til mere ensartede åbningstider i Kalundborg

På et velbeøgt medlemsmøde i Vores Kalundborg mandag morgen var et af emnerne åbnings- og lukketiderne i byens butikker. Et emne, hvor det i lang tid har knebet med at finde fælles fodslag. Men nu ser det imidlertid ud til, at det bliver lettere for kunderne at finde ud af, hvornår butikkerne åbner og lukker.