I februar besøgte Christian Beenfeldt fra Kalundborg Rekrutteringsalliance, rektor Camilla Wang fra Professionshøjskolen Absalon og Rasmus Horn Langhoff (S) Maskinmesterskolen København for at diskutere muligheden for en maskinmesteruddannelse i Kalundborg. Privatfoto

Udsigt til endnu en ny uddannelse i Kalundborg

Det er Maskinmesterskolen København, der har søgt om godkendelse til at udbyde uddannelsen i Kalundborg, og tirsdag forventes uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) at komme med sin officielle afgørelse.

Tirsdag bliver en spændende dag for unge sjællændere med maskinmesterdrømme. Her afgøres det nemlig, om Region Sjælland fremover skal have en maskinmesteruddannelse med placering i Kalundborg.

