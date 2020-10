Udsigt til Storebælt og en lav varmeregning

Familien Regnersgaard har selv tegnet og bygget sit nye 155 kvm. sommerhus ved Bjerge Strand på kanten af Storebælt. Beliggenheden og udsigten er helt unik, og dét har familien i sinde at nyde i fulde drag. Huset er derfor opført i vedligeholdelsesfrie materialer og indrettet med løsninger, der giver familien det bedste indeklima og størst mulig frihed til at slappe af.

- Vi ønsker ikke bruge tiden på at male og vedligeholde, når vi er her, så vi er gået efter de nemme løsninger, smiler Niels Regnersgaard og uddyber:

- Tingene skal ganske enkelt fungere og gøre livet nemt for os. Eksempelvis valgte vi en sikker varmeløsning, nemlig et jordvarmeanlæg. Det har vi også derhjemme i vores helårsbolig, og det er både sikkert og billigt i drift.

For at undgå at det bliver steghedt indenfor om sommeren eller på solrige vinterdage, er vinduerne mod syd og vest udstyret med særligt solafskærmende glas. Det bremser en stor del af solens varme og minimerer behovet for aktiv køling.