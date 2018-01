Udrykning midt i nytårsfest

- Det har været et år med mange beslutninger, og hvor I har skulle vænne jer til de omstruktureringer, der er sket. Men set ud fra et borgerperspektiv er det vigtigste, at der bliver slukket brand - og det må man sige, der bliver. Når fløjten lyder, leverer I varen til tiden på en god og professionel måde, og det skal I have stor tak for. Jeg vil ønske jer et super godt nytår, og så håber jeg, at I er friske på at komme ud at slukke flere brande i det nye år, sagde Martin Damm.