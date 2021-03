Se billedserie Formand for Vores Kalundborg, Brian Sønder Andersen overrækker en buket blomster til foreningens nye æresmedlem, men det var Henrik Petersson, der holdt talen for Ditte Schwartzbach. Hun blev også begavet med samme smykke som Dronning Margrethe fik, da hun senest besøgte Kalundborg. Det var Vores Kalundborgs anden formand Glenn Swärd, som naturligvis stod bag smykket. Foto: Jørn Nymand

Udnævnt til æresmedlem i Vores Kalundborg

Kalundborg - 17. marts 2021

kalundborg: Selv om det er mange år siden, Ditte Schwartzbach var en meget aktiv og synlig formand for Kalundborg Handelsstandsforening, er hun stadig en ildsjæl, der dukker op i gadebilledet og sørger for, at de nærgående mågerne bliver jaget væk, ligesom hun er omdrejningspunktet i Infobutikken.

Hendes mangeårige indsats for Kalundborg by blev onsdag formiddag hædret, da bestyrelsen for Vores Kalundborg udnævnte hende til æresmedlem af foreningen.

Det skete ved en sammenkomst i Havneparken, hvor Ditte Schwartzbach var blevet bedt om at dukke op, da bestyrelsen skulle uddele et legat.

Ditte Schwartzbach vidste ikke, hvad der også skulle foregå, så hun var synlig overrasket, da Henrik Petersson fra bestyrelsen tog ordet og begyndte at sige en masse rosende ord til Ditte Schwartbach, men solen skinnede løs på det nye æresmedlem og bestyrelsen fra Vores Kalundborg.

Henrik Petersson fortalte, da han skulle til sit første bestyrelsesmøde med Ditte Schwartzbach som formand, blev mødet holdt hos hende. Han var blot ikke klar over, at det efterfølgende indebar en stor middag med god vin. Som nyt medlem var han naturligvis den eneste, der kom kørende til bestyrelsesmødet. De øvrige vidste nemlig, hvor godt der blev sørget for dem.