Kommunalbestyrelsen førstebehandlede onsdag aften budgettet for det kommende år på Kalundborg Rådhus. Foto: Per CHristensen Foto: Per Christensen

Udfordrende budget trods en sund økonomi

Kalundborg - 16. september 2021 kl. 01:35 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Onsdag aften tog Kommunalbestyrelsen officielt fat på arbejdet med Budget 2022, da man første behandlede budgettet for det kommende år.

Opgaven i år bliver ikke helt let, det på trods af, at Kalundborg Kommune har penge i kommunekassen og gode indtægter.

- Vi har faktisk ret gode indtægter, og vores likvide beholdning vil stige over de kommende år. Vi har altså flere indtægter end udgifter. Vores udfordring er, at det er begrænset hvor mange penge vi kan få lov til at bruge på grund af den serviceramme, som vi er underlagt, sagde borgmester Martin Damm (V).

Flere af de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer var inde på noget af det samme. Blandt andet Peter Jacobsen (DF).

- Det bliver noget mere besværligt end de andre år. Servicerammen er væsentligt mindre end vores ambitionsniveau. Kort sagt har vi ikke mulighed for at bruge de penge på borgerne, som vi gerne ville, sagde han og fortsatte:

- Vi er fristet af muligheden for at sætte skatten ned. Vi har overskud på driften, vi kan ikke få lov at bruge dem, så lad os dog give dem tilbage til borgerne, sagde han.

Gert Larsen (Demokratisk Fællesliste) var dog skeptisk overfor den ide.

- Vi har fået 100 millioner kroner i udligning af andre kommuner, da vi skulle være en dårligt stillet kommune, hvad siger de kommuner mon, hvis vi nu går ud og bruger de penge til en skattelettelse. Det er ikke etisk korrekt, sagde han.

Gunver Jensen (S) erkendte også at man stod overfor en svær opgave, men understregede at Kommunalbestyrelsen havde en pligt til at løse denne.

- Jeg skal ikke komme med alle vores politiske slagord. Jeg tror i kender dem, vi har i mange år sagt at det er den tidlige indsats, børnene og skolerne, der har vores vigtigste fokus, sagde hun.

Niels Erik Danielsen (EL) ærgrede sig over servicerammen, for der var god brug for pengene rundt om i kommunen sagde politikeren, og fremhævede voksen- specialområdet, skolerne og dagtilbuddene som eksempler på områder som havde brug for flere midler.

- Vi er klemt, det er der ingen tvivl om. Det er paradoksalt, for vi har en god økonomi, men vi må ikke bruge pengene. Det er tudetossset, for at sige det lige ud, sagde han.