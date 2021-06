Varehuschef Kirsti Thygesen, Kvickly, med nogle af de lysposer, man kan købe til lyscermonien, formand for Stafet For Livet i Kalundborg, Ole Lauritzen samt Føtex-varehuschef Dennis Larsen med den kolde anretning. Foto: Jørn Nymand

Uden mad og drikke går stafetten ikke

Kalundborg - 03. juni 2021 kl. 13:43 Kontakt redaktionen

Stafet For Livet sætter fokus på kræftsagen, og samtidig er det en anledning til at mindes dem, vi har mistet til kræft og give håb til dem, der kæmper. Arrangementet, som afvikles på lørdag den 12. juni, handler også om at skaffe penge til Kræftens Bekæmpelses arbejde med kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte.

I Kalundborg er det Ole Lauritzen, som er formand for Stafet For Livet. For ham og hele hans hold bag har det ikke været lige så nemt i år at skaffe samme store opbakning blandt deltagere og sponsorer, som i 2019, da man senest afviklede Stafet For Livet i Kalundborg.

- Hvis vi når op på at samle 50.000 kroner ind i år, så er jeg tilfreds, siger han.

I 2019 var det indsamlede beløb på 180.000 kroner. For to år siden var der 528 deltagere, mens der i øjeblikket er 146 tilmeldte.

- Jeg håber da, at vi når op 150 til 200 deltagere, siger en optimistisk Ole Lauritzen.

Og der er flere deltagere på vej. Blandt andre er Kvickly ved at stable et stafethold på banen.

- Ja, selvom vi har status på lørdag den 12. juni, så vil vi alligevel støtte det gode formål. Vi planlægger at gå en rute rundt om vores bygning, og så må vi jo skiftes til at gøre det, siger varehuschef Kirsti Thygesen.

Man kan deltage på et hold og gå sammen med venner, familie og kolleger mod kræft, og hvis man er nuværende eller tidligere kræftpatient, kan man deltage som Fighter. Som Fighter er man æresgæst ved Stafet For Livet. I øjeblikket er der 13 Fightere tilmeldte, mens tallet var 42 i 2019.

Coronaen spiller en stor roller i antallet af tilmeldte. Smittefaren holder en del væk fra arrangementer, men Ole Lauritzen understreger, at man følger alle corona-retningslinjerne.

Det er samtidig også pandemien, som er årsagen til, at Stafet For Livet bliver mere synlig i år i Kalundborg i forhold til de to foregående gange, arrangementet har været afviklet lokalt, hvor Munkesøen har været omdrejningspunktet.

Nu er Stafet For Livet spredt ud på forskellige lokationer for at undgå at mange samles. I Munkesøen vil kun styregruppen, fighterne og holdet »Blandede bolsjer« være.

Blandt de sponsorer, som støtter op om Stafet For Livet, er de to varehuse Kvickly og Føtex

Kvickly sørger for sandwicher til deltagerne til frokost, mens Føtex er på pletten med aftensmad - en kold anretning bestående af kartoffelsalat, skinke og grønt.

De to varehuse sponsorerer på den måde til kampen mod kræft, da alle pengene for maden går ubeskåret til Stafet For Livet. Styregruppen sørger for at bringe maden ud til deltagerne.

Man kan læse mere på: https://www.stafetforlivet.dk/stafet/kalundborg