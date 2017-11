Uden mad og drikke dur valget ikke

- Jeg sørger for morgenmad, frokost og aftensmad på valgstederne i Ubby, Snertinge, Svebølle, Rørby og Buerup, så der er nok at se til. Jeg er nok færdig et sted mellem klokken 22 og midnat, men det kommer jo lidt an på, om de tæller rigtigt første gang, griner Kim Nielsen, der har et helt særligt forhold til den demokratiske festdag.