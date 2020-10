Se billedserie Gazellevinderne fra Kalundborg Skov Park Have. Foto: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Uden en webshop - ingen Gazellepris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uden en webshop - ingen Gazellepris

Kalundborg - 17. oktober 2020 kl. 10:48 Kontakt redaktionen

Motorsave, plæneklippere, buskryddere og alt muligt andet udstyr og tilbehør til brug i skov, park og have vælter ud af butikken. To gange dagligt sendes der varer med fragtmanden ud af butikken i Elmegade. Endestationen er adresser rundt i hele Danmark, hvor kunderne har været inde på hjemmesiden og handle, og disse webkunder suppleret med de mange lokale kunder fra Kalundborg og en stor omegn gør, at Kåre Antonsen og hans Kalundborg Skov Park Have-butik i Elmegade 38 er vækstet så flot, at den nu er tildelt en Dagbladet Børsen Gazellepris.

Kriteriet for at blive gazellevirksomhed er ambitiøse og klare - i løbet af fire år skal omsætning eller bruttoresultat vokse med 100 pct. eller mere. Det hårde krav - og dem er der en del af - har man opfyldt hos Kalundborg Skov Park Have i Elmegade, og det var en meget overrasket og efterfølgende meget glad Kåre Antonsen, som åbnede brevet fra Dagbladet Børsen med meddelelsen.

- Jeg blev også meget stolt, og så vil jeg sige, at mine medarbejdere også har en stor andel i den flotte pris.

Kåre Antonsen fortæller videre, at corona-situationen har betydet ekstra travlhed i butikken, ligesom en del af de frigivne feriepenge også er lagt i hans butik.

- Coronaen har bl.a. betydet, at mange ikke har været på ferie i udlandet, men opholdt sig hjemme og haft god tid til at gøre en masse ved deres haver.

Butikken, som har et kæmpestort udvalg af havemaskiner i alle størrelser, så der både er til professionelle og fritidshavemanden i parcelhushaven, som sætter pris på at have noget kvalitet at arbejde med.

Det var den 3. april 2014, at Kåre Antonsen slog dørene op for Kalundborg skov Park Have-butik og i løbet af de godt seks år, der er gået, har han fire gange måtte bygge ud for at have lagerkapacitet nok.

Nu er der efterhånden bygget så mange hundrede kvadratmeter lager til, så Kåre Antonsen har plads til at lagerføre 1500 maskiner.

- Det er vigtigt at have maskinerne hjemme. Når kunderne bestiller dem, så skal vi have dem hjemme og sende dem afsted så hurtigt som muligt.

For seks år siden var Kåre Antonsen alene, da han åbnede butikken, mens han nu har 10 medarbejdere beskæftiget. Ikke alle på fuld tid.

- Nu har vi et supergodt team af lokale medarbejdere, og uden dem var det slet ikke gået så godt, understreger Kåre Antonsen, mens han står midt i udvalget af maskiner fra Stihl og Husqvarna.

Normalt bliver man inviteret til stor Gazelle-fest, når man modtager prisen, men på grund af coronaen, så bliver det en online-begivenhed, hvor alle medarbejderne sammen med Kåre Antonsen kan være med torsdag 10. december fra kl. 16 til 17.30.