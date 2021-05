Se billedserie Alle aldersgrupper kan deltage i Hornfiskefestivalen. PR-foto

Ude med snøren efter de største hornfisk

Kalundborg - 04. maj 2021 kl. 18:26

På søndag d. 16. maj er der igen mulighed for at dyste om en lang række flotte præmier, når der er Hornfiskefestival i Kalundborg. Der er præmier til de fem tungeste hornfisk i kategorierne børn under 12 år, unge under 18 år og endelig voksne. Konkurrencen er dermed for alle, og der er flotte præmier for en værdi af 15.000 kr.

- Hornfisken er særdeles underholdende og relativ nem at fange. Den giver samtidigt en rigtig god fight. Det gør hornfisken til et ideelt bytte for alle aldre. Kort sagt lægger hornfisken op til et rigtigt folkeligt fiskeri, uanset om man er øvet eller nybegynder, fortæller Henrik Larsen, der er børne- og ungekoordinator i Fishing Zealand.

Har man aldrig prøvet at fiske før, så er der alligevel mulighed for at være med i konkurrencen. Ved Havneparken vil det nemlig være muligt at låne fiskeudstyr, og samtidig vil dygtige medlemmer fra sportsfiskerforeningerne i Høng, Gørlev og Kalundborg stå klar til at hjælpe folk godt i gang med fiskeriet efter de hornfisk, som svømmer helt ind i Kalundborg Havn.

Konkurrencen foregår langs alle kyster i Kalundborg Kommune, så der er masser af muligheder for samtidig at benytte konkurrencen til en god forårstur i naturen.

På Hornfiskefestivalens Facebookside kan der læses mere om program, præmier og tilmelding.

Hornfiskefestivalen arrangeres i et samarbejde mellem Kalundborg Kommune, Fishing Zealand og de tre sportsfiskerforeninger i Høng, Gørlev og Kalundborg.

Hornfiskefestivalen afvikles under hensyn til gældende covid-19 restriktioner.

Link til billetter https://flexbillet.dk/fishingzealand/event/b49qka