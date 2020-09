Uddannelsesmesse 2020 er aflyst

Det oplyser Kalundborgegnens Erhvervsråd, der sammen med UU Kalundborg og ungdomsuddannelserne står for at arrangere messen.

- Der bliver ikke noget alternativ, til gengæld opretholder vi brobygning for de unge, der går i udskolingen, så de har nogle muligheder for at få nogle input, siger Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for kommunens børn- og familieudvalg.

Han forklarer, at der som sædvanlig vil blive holdt brobygningsforløb for 7. og 9. klasse, hvor eleverne kan vælge forløb af tre og fem dages varighed på henholdsvis erhvervsuddannelserne og gymnasierne, så de får mulighed for at finde ud af, om uddannelserne er noget for dem. På samme vis vil der stadigvæk være mulighed for erhvervspraktik.