Uddannede ansatte er vejen frem

Kalundborg - 04. juni 2020 kl. 06:33 Af Eva Lyng Johansen

- Vi vil jo gerne have at de ældre medarbejdere bliver lidt længere, og generelt går det fint med fastholde og rekruttere medarbejdere, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

I strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv fremgår det blandt andet, at det er vigtigt, at de kommunale tilbud, der er for ældre, leveres af fagligt dygtige og kompetente medarbejdere. Peter Jacobsen påpeger, at det er vigtigt at medarbejderne er fagligt uddannede.

- Vi skal hele tiden udvikle medarbejderne kompetencer. Jo dygtigere de er, jo bedre for de ældre, men det er jo også godt for medarbejderne selv, som får flere kompetencer at skrive på deres CV, siger udvalgsformanden.

Der er tre fokusområder i strategien.

For det første, at alle medarbejdere skal have relevante kompetencer i forhold til de opgaver, de skal løse.

For det andet at kompetenceudviklingsindsatser skal være konkret anvendelige.

For det tredje at der skal være fokus på at arbejde på tværs, så arbejdet indrettes efter borgerens behov.

For udvalgsformand er det vigtigt, at der alle medarbejdere får tilbudt kompetenceudvikling.

- Det kan jo også være ikke etnisk danske medarbejdere, som skal have forbedret deres sprogfærdigheder på sprogskolen, siger han.

De andre elementer i strategien for Det Gode og Værdige Ældreliv er: Aktivitet og bevægelse; Samvær og sociale relationer; Boliger til ældre borgere; Det gode måltid og Borgere med demens.