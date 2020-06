Ud i det blå med Lips turist-minibusser

Går man og overvejer at invitere hele familien på en dejlig tur ud i det danske sommerland - måske på safari i Knuthenborg - og samtidig opleve Dodekalitten, der er et helt unikt og enestående monument ved Kragenæs, der består af imponerende kæmpe stenskulpturer kombineret med musik, så kan man leje en Mercedes minibus hos Lips Autoteknik i Rørby til formålet.

- Det er alle tiders mulighed for at samle venner, kollegaer eller familie i vores minibusser, hvor der er plads til ni personer inklusiv føreren. Og man behøves ikke stort kørekort til minibusserne, som har automatgear og aircondition, så man kommer ikke til at sidde og svede i sommervarmen, lover Marc Andreasen, der er slags- og kundeansvarlig hos Lips Autoteknik.

- Situationen med corona gør jo, at vi alle skal holde sommerferie i Danmark, så det er jo en oplagt mulighed for samles i én bil og køre afsted - ud og opleve den danske sommer sammen. Og mulighederne er jo mange i Danmark, som er fyldt med skønne steder, som der nu er en oplagt mulighed for at få besøgt.